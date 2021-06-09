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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

صدى البلد

ومن فى الوجود مثل 
اخى 
تعانق الأقلام صفحاتها لتكتب
كلمات الحب والوفاء وكلها 
لا تفى
فلاشئ ولا احد فى الوجود
يشبه اخى
نظراته نظرات حب وعطف
ونصائحه تطمئننى اننى لا 
زلت صغيرا رغم أن الشيب أمسى
كسوتى ومعطفى
عهدته شامخا عزيزا النفس
مثل أبيه وجدته لآثاره الخلاقة
مقتفى
إذا أردت يوما نظم قصيدة 
عن الجود فيه ففيه أبحر 
الشعر تختفى
وإذا  سطرت مقالة عن 
أخلاقه  فمحابر الكتاب 
حتما تنتهى 
لا تحسبونى بمدحه مغاليا
فلومدحته أعوام فلست
بذاك المدح مكتفى 
هموا إخوتى لكننى نظمت 
أبياتى فى واحد عل كلماتى 
اوجزت وأحرفى 
يارب بالمختار  زدنا محبة 
وممن ترضى عنهم وترضيهم
وتصطفى 
 

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