مشروعات المياه والصرف الصحي برأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس تدخل الخدمة في يوليو

استعدادا لافتتاحها في ٣٠ يونيو

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة خطة تنفيذ جميع المشروعات القومية والخدمية من مياه شرب وصرف صحي يتم تنفيذها عن طريق شركة المقاولون العرب بمحافظة جنوب سيناء .

وحضر اللقاء المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والاستثمار العقارى بشركة المقاولون العرب والمهندس سمير عبد العظيم رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة للمياة.



وأكد المشاركون في اللقاء على دخول عدد من هذه المشروعات للخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس.

من جانبه قال المهندس مبارك منصور ان شركة المقاولون العرب تنفذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ذات الأهمية قصوي للمواطن السيناوي ومنها مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن عدد 2 خزان مياه أرضية سعة 10000 متر3 ويشمل عنبر طلمبات مكون من 3 طلمبات مياه 80 لتر ثانية ورافع 56 متر للضخ علي شبكة مياه رأس سدر، كما يشمل أيضا عنبر الكلور ومبني المحولات ومبني المولد والمبنى الاداري.

وأضاف “مبارك” أن الشركة تنفذ أيضا مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زينمة ومدينة ابو رديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع على حدة وذلك بتكلفة إجمالية للثلاث مشروعات 200 مليون جنيه ومن المحدد دخولهم الخدمة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وشارك في اللقاء اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء شركة المقاولون العرب والمهندس حمادة ناصر المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء .



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