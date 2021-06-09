حالاتنا مرتبطة بـ كورونا.. دولة عربية ثالثة تعلن دخول الفطر الأسود أراضيها

بعد مصر والعراق..

أفادت قناة السومرية العراقية بان عدوى الفطر الأسود دخلت دولة عربية ثالثة هي سوريا، وذلك بعد أن سجلت إصابات بهذه العدوى في كل من مصر والعراق.

وبحسب مدير مستشفى المواساة الجامعي، في العاصمة السورية دمشق، عصام الأمين فقد تم تسجيل إصابات بعدوى الفطر الأسود في البلاد.

وقال الأمين : ورغم أن حالات الفطر الأسود تسجل في سوريا منذ 5 سنوات على الأقل إلا أن الحالات الجديدة مرتبطة بفيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق ، أن مرض الفطر الأسود موجود قبل ظهور فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا ينتقل بين الأشخاص.

وقالت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إن "المرض موجود في الأسمدة والتربة، ومن الممكن أن ينتقل منها، وقد ينشط هذا المرض لدى الأشخاص ذات المناعة المنخفضة، أو أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضافت أن "وزارة الصحة شكلت لجنة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الحالات التي يعتقد بأنها مصابة بالفطر الأسود".

وأشارت حسن، إلى أن "المرض لا يشكل جائحة وبائية، ويمكن السيطرة عليه لو شخص في وقت مبكر".