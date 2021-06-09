عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لا تعرفها عن اللقاح الصينى ومدى انتشاره عالميا

صدى البلد

يحقق اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا Covid-19 انتشارًا كبيرًا حول العالم، وحصل اللقاح الصيني على ثقة العديد من دول العالم التي تبنته كأفضل لقاح ضد فيروس كورونا. وتمت الموافقة على أنها آمنة وفعالة. 

تبدأ مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا لتغطية السوق المحلي في مصر وكذلك تصدير جرعات إلى إفريقيا. ومن المقرر أن تتم عملية التصنيع داخل مصانع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات VACSERA.

 

أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع VACSERA لتتمكن من البدء في تصنيع اللقاح وإرساله إلى الدول الأفريقية. وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال تصريح تلفزيوني خضعت VACSERA للتقييم الأولي لإنتاج اللقاح بالتعاون مع الشركات الصينية ، وسيساعد إنتاج اللقاح الصيني مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

وأعلن الدكتور أمجد الحداد ، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة الأمصال واللقاحات المصرية ، خلال مقابلة تلفزيونية أن مصر كانت أيضًا من بين الدول التي استضافت التجارب السريرية للقاح الصيني العام الماضي وكانت الأولى من نوعها. 

وقال الدكتور أمجد إن اللقاح الصيني تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية ، كما أظهر فعالية بنسبة 99 في المائة في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا وفعالية بنسبة 100 في المائة في منع الحالات من إظهار الأعراض المتوسطة أو الشديدة. ما تقوم به الدولة المصرية حاليا حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا لن ينجح بالشكل المطلوب دون التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتسريع التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا. التطعيمات التي نجحت الحكومة في توفيرها بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية. 

وأضاف الدكتور حسام ، أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة ، بل سيكون سنويًا مثل فيروس الأنفلونزا ، لذلك كان هناك أهمية للتحرك لتصنيع اللقاح في مصر خلال الفترة المقبلة ، حتى يكون لمصر الإنتاج المحلي الذي يضمن الحماية من هذا الوباء.

الصحة مصر انتشار فيروس كورونا لقاح كورونا اللقاح الصيني

ترشيحاتنا

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

فيلا من القرن الـ 18.. أيقونة سويسرية تجمع بايدن وبوتين لأول مرة| شاهد

اقتصادية قناة السويس: انتهاء تجهيز 20% من المنطقة الصناعية الروسية

خلال زيارته لقاعدة عسكرية ببريطانيا.. بايدن : أعلم بتاريخها العظيم في الحرب العالمية الثانية .. فيديو

عقب إصابة زوجته بـ كورونا.. رئيس وزراء فرنسا يدخل العزل الذاتي

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

دخول شرعي ورحيل غير قانوني.. هروب اللاعبين أزمة مستمرة بـ الزمالك

التحقيقات تكشف عن مفاجأة جديدة حول سبب جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

بسبب الأهلي.. كارتيرون يضع شرطا وحيدا لخوض مبارايات الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ