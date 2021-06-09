تفاصيل لا تعرفها عن اللقاح الصينى ومدى انتشاره عالميا

يحقق اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا Covid-19 انتشارًا كبيرًا حول العالم، وحصل اللقاح الصيني على ثقة العديد من دول العالم التي تبنته كأفضل لقاح ضد فيروس كورونا. وتمت الموافقة على أنها آمنة وفعالة.

تبدأ مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا لتغطية السوق المحلي في مصر وكذلك تصدير جرعات إلى إفريقيا. ومن المقرر أن تتم عملية التصنيع داخل مصانع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات VACSERA.

أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع VACSERA لتتمكن من البدء في تصنيع اللقاح وإرساله إلى الدول الأفريقية. وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال تصريح تلفزيوني خضعت VACSERA للتقييم الأولي لإنتاج اللقاح بالتعاون مع الشركات الصينية ، وسيساعد إنتاج اللقاح الصيني مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

وأعلن الدكتور أمجد الحداد ، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة الأمصال واللقاحات المصرية ، خلال مقابلة تلفزيونية أن مصر كانت أيضًا من بين الدول التي استضافت التجارب السريرية للقاح الصيني العام الماضي وكانت الأولى من نوعها.

وقال الدكتور أمجد إن اللقاح الصيني تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية ، كما أظهر فعالية بنسبة 99 في المائة في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا وفعالية بنسبة 100 في المائة في منع الحالات من إظهار الأعراض المتوسطة أو الشديدة. ما تقوم به الدولة المصرية حاليا حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا لن ينجح بالشكل المطلوب دون التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتسريع التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا. التطعيمات التي نجحت الحكومة في توفيرها بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف الدكتور حسام ، أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة ، بل سيكون سنويًا مثل فيروس الأنفلونزا ، لذلك كان هناك أهمية للتحرك لتصنيع اللقاح في مصر خلال الفترة المقبلة ، حتى يكون لمصر الإنتاج المحلي الذي يضمن الحماية من هذا الوباء.