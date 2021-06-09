عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندى رضا تشارك بكتاب فويس نوت في معرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تشارك الكاتبة ندى رضا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في نهاية يونيو الجاري بكتاب خواطر بعنوان "فويس نوت" الصادر عن دار ابهار للنشر والتوزيع.


وقالت ندى رضا، إن كل ما يدور حوله الكتاب من الواقع، وهو عبارة عن رسائل تصل إلينا من أشخاص أو كلام ما يدور بداخلنا أو كلام من واقع الحياة عموما، لافته إلى أن هذه الرسائل قد تكون رسالة حب، اعتراف ما، امتنان لصديق.


وأضافت: "شكرًا لأشياء بسيطة جعلت للابتسامة مكان على وجهنا، كلام لحظة توهة، دموع لا تسقط ولكنها كتبت ما بداخلنا، شعور لا نسيطيع وصفها بكلام ولكن أخرجه القلم على ورق متبعثر، ورقة قد تبدو عادية ولكنها رسالة انتحار،  رسالة من داخل مكان قد أعد تربيتنا من جديد، ابتسامة طائرة استقرت على وجة أحدهم، أو رسالة تؤكد على استمرار حب بعد مرور عام، أو رسالة طلب السماح، أو رسالة عتاب طويلة، كلام اشتياق لشخص غادرنا للأبد".


ولفت إلى أنه مع اختلاف الرسائل والأشخاص، إلا أنهم اتفقوا جميعًا على  إرسال كل ما بداخلهم فى فويس نوت،  موضحه أنه في عالمنا أصبحت السوشيال ميديا هى كل حياتنا وشئ مهم فى يومنا، وأصبحنا نعبر عن وحدتنا وفرحنا وحزنا بكلام من خلف شاشات.

ندى رضا ابراهيم، تدرس في كلية التجارة جامعة الاسكندرية، حصلت على دبلومة في التقديم الإذاعي في راديو pronto FM  ، وقدمت مشروع تخرج إذاعي بعنوان " يلا نرغي وقدم علي  راديو pronto FM ، وهذا اول عمل لديها  .

الكاتبة ندى رضا معرض القاهرة الدولى للكتاب2021 فويس نوت كتاب جديد معرض الكتاب

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات: قيمة الصادرات الرقمية بلغت 4.1 مليار دولار بنسبة نمو 3 أضعاف.. فيديو

خروج 4 عربات قطار بضائع عن القضبان بـ أسوان

وزير الإتصالات : 2.2 مليون مواطن يستخدم منظومة مصر الرقمية..فيديو

الزمالك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي

مستشار رئيس الوزراء يوضح أبرز الوظائف المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

تعرف على موعد انطلاق بطولة يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

السعودية.. قرار عاجل لوزارة الأوقاف بشأن المساجد

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

بسبب الأهلي.. كارتيرون يضع شرطا وحيدا لخوض مبارايات الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ