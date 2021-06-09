ندى رضا تشارك بكتاب فويس نوت في معرض الكتاب

تشارك الكاتبة ندى رضا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في نهاية يونيو الجاري بكتاب خواطر بعنوان "فويس نوت" الصادر عن دار ابهار للنشر والتوزيع.



وقالت ندى رضا، إن كل ما يدور حوله الكتاب من الواقع، وهو عبارة عن رسائل تصل إلينا من أشخاص أو كلام ما يدور بداخلنا أو كلام من واقع الحياة عموما، لافته إلى أن هذه الرسائل قد تكون رسالة حب، اعتراف ما، امتنان لصديق.



وأضافت: "شكرًا لأشياء بسيطة جعلت للابتسامة مكان على وجهنا، كلام لحظة توهة، دموع لا تسقط ولكنها كتبت ما بداخلنا، شعور لا نسيطيع وصفها بكلام ولكن أخرجه القلم على ورق متبعثر، ورقة قد تبدو عادية ولكنها رسالة انتحار، رسالة من داخل مكان قد أعد تربيتنا من جديد، ابتسامة طائرة استقرت على وجة أحدهم، أو رسالة تؤكد على استمرار حب بعد مرور عام، أو رسالة طلب السماح، أو رسالة عتاب طويلة، كلام اشتياق لشخص غادرنا للأبد".



ولفت إلى أنه مع اختلاف الرسائل والأشخاص، إلا أنهم اتفقوا جميعًا على إرسال كل ما بداخلهم فى فويس نوت، موضحه أنه في عالمنا أصبحت السوشيال ميديا هى كل حياتنا وشئ مهم فى يومنا، وأصبحنا نعبر عن وحدتنا وفرحنا وحزنا بكلام من خلف شاشات.

ندى رضا ابراهيم، تدرس في كلية التجارة جامعة الاسكندرية، حصلت على دبلومة في التقديم الإذاعي في راديو pronto FM ، وقدمت مشروع تخرج إذاعي بعنوان " يلا نرغي وقدم علي راديو pronto FM ، وهذا اول عمل لديها .