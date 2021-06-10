حماس: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا

قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.

وأضاف أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أي ضغوط على حماس في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لن تجدي نفعا.

وتابع: "سواء أكانت ضغوطا من أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في غزة، فموقف الحركة كان ولا يزال الأسرى مقابل الأسرى".

وفي وقت سابق، قالت الحركة إنها مستعدة لبدء في حديث حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكدة أن إسرائيل غير جاهزة للصفقة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بها.