موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني مواجهة قوية أمام نظيره جنوب إفريقيا وديًا، اليوم الخميس، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وتنطلق أولمبياد طوكيو باليابان خلال الفترة ما بين 22 يوليو وحتى 7 أغسطس.



ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة، رفقة كلا من الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

تُذاع أحداث مباراة مصر وجنوب إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورتس1.