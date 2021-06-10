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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري تنظيم قافلتين للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بقرى مركزي ديروط ومنفلوط لافتا إلى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوسيع نطاق خدماتهم في جميع القرى بمراكز المحافظة مع التركيز على المناطق المحرومة في المناطق الأكثر احتياجًا وذلك في إطار حرص المحافظة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية وذات الجودة بالمناطق المحرومة وذات الكثافة السكانية العالية.

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ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا لافتا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة من معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا لرفع وعيها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار خاصة قرار الإنجاب.


وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه ستم تنفيذ قافلتين للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بدءًا من 15 يونيو وحتى 24 يونيو 2021 بمركزي ديروط ومنفلوط وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيى تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات المتنقلة لافتا إلى أن القافلة الأولى تبدأ بمركز ديروط من 15 يونيو وحتى 17 يونيو 2021 بقرى ديروط الشريف وصنبو والمندرة تستكمل بعدها أعمالها بمركز منفلوط من 22 يونيو حتى 24 يونيو 2021 بقرى نزة قرار وأم القصور والعتامنة لافتًا إلى أنه يتم الإشراف على عمل بقوافل من خلال فرق قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.

اخبار محافظة اسيوط عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط قوافل طبية مديرية الصحة بأسيوط

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