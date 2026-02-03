جمال بخيت: المواطن المصري يمتلك وعيًا فطريًا بالوطنية مقارنة بالدول الأخرى

قال الشاعر جمال بخيت، إنّ أهم همومه الداخلية يتمثل في تكوين وعي المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يمتلك وعيًا فطريًا بالوطنية مقارنة بما يحدث في بعض الدول الأخرى من حروب أهلية وتجاذبات طائفية.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن دوره يكمن في دعم هذا الوعي علميًا وثقافيًا ومهاريًا، ليصبح المواطن قادرًا على المساهمة الفاعلة في المجتمع والصناعة والأعمال.

وأشار بخيت إلى أن التحديات التي تواجه المجتمع تشمل تأثير التكنولوجيا على الشباب، التيارات المتطرفة في فهم الدين، وغموض بعض الأمور بسبب نقص الشفافية. وأكد أن الحل يكمن في التعليم والبحث العلمي والثقافة الشاملة، معتبراً أن الثقافة ليست مقتصرة على القراءة والكتابة فقط، بل تشمل كل ما يوسع أفق الفكر والوعي لدى الفرد.

وأوضح الشاعر أن الثقافة العامة، كما كان واضحًا في المجتمع المصري في خمسينيات القرن الماضي، يمكن أن تنقل الأفكار وتبني الوعي بطريقة غير مباشرة عبر الفن والأدب والأفلام والممارسات اليومية، مشددًا على أهمية هندسة هذا النوع من الثقافة لتعزيز وعي المواطن على المدى الطويل.