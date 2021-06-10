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رئيس التحرير
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الشريف يوضح جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.. مكافحة الإرهاب والاقتصاد الأخضر أبرز القضايا

عادل عمر الشريف
عادل عمر الشريف

جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية
الشريف يوضح الهدف من اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
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كشف الدكتور عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، قائلاً: “تم إنشاء أجندة الاجتماع، لتتناول محاور معينة، والتي ستتم مناقشتها من خلال عدة جلسات على مدار 3 أيام عمل”.

 

وقال الدكتور عادل عمر الشريف، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، إن تجمع كافة القضاة ورؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفارقة تم بهدف بحث التحديات، التى تواجه الشعوب الأفريقية وتواجه اللقاء بوجه الخصوص فى مجال التنمية فى هذه البلدان، وهذا الاقتراح لاقى ترحيبا شديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنذ ذلك الحين ومنذ 2016 بدأت المحكمة الدستورية العليا فى العمل على استضافة هذا الاجتماع والذى شمله الرئيس السيسى برعايته وحتى الآن.


وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن كل هذه الاعتبارات لها آثار قانونية وقضائية تهم القضاة الأفارقة، والقضاة في العالم بصفة عامة، ويجب وضعها في الاعتبار عند تناول القضايا المتعلقة بهم.

 

وأشار إلى أن القضايا التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى يمكن تلخيصها  في عدة محاور، ومنها أن مكافحة الإرهاب ضرورة أساسية باعتباره الوباء الفتاك، الذى يعصف بالاستقرار فى أى دولة ينتشر بها، أما المحور الثانى فهو التحول الرقمى والذى أصبح له ضرورة أساسية وظهرت أهميته فى ظل جائحة كورونا بما استلزمه بالشبكات الإلكترونية، خاصة فى المجال القضائى باعتباره كوسيلة اتصال ولتطوير الأداء فى كثير من الحالات، أما المحور الثالث الرعاية الصحية وما يرتبط بالإشكاليات الخاصة بالحفاظ على صحة الموطنين وتوفير اللقاحات.

 

وأوضح أنه يجب أن يوجد جهد خاص في مجال الإرهاب والفكر المتطرف، ويجب أن يوجد تعاون أمني و قضائي رفيع المستوى لمجابهة أخطار الإرهاب، معقبا: "رأينا هذا التعاون من خلال تحرك دبلوماسي مصري قوي ترتب عليه استصدار قرار مجلس الأمن 2354 لمكافحة الخطاب الإرهابي، وأيضا قرار 2370 الخاص بمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح".

 

ونوه "الشريف" إلى أن هناك العديد من العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية والتي تمتد إلى مجالات متعددة خاصة بالتنمية، مشيراً إلى مشروع الكهرباء في تنزانيا ومحطات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تمويل مصر في إنشاء العديد من محطات الكهرباء أيضاً وإنشاء مزارع نموذجية في دول مختلفة من دول القارة.

 

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه في ذلك الحين وفى ظل رئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي للمحكمة الدستورية العليا شهد اجتماع القاهرة وقتها منصة قضائية رقمية بهدف تجميع الدول الأفريقية فى المجال القضائي لوضع بنيه أساسية تحتية قوية.

 

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