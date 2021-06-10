عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس يوجه رسالة لمواطن سلم قطعة أثرية لوزارة الآثار

زاهى حواس
زاهى حواس

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إن مواطن يدعى يحيى طه رجل أمين أبلغ مصلحة الآثار عندما عثر على قطع أثرية فرعونية بالأرض التى يمتلكها فى الإسماعيلية، مناشدا المصريين أن يفعلوا مثله.

وأضاف زاهب حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية “mbc  مصر"، أنه سيتحدث مع الدكتور خالد العنانى وزير الاثار والدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار لكى يرسل إلى المواطن رسالة شكر لما قام به، ومقابلته.

وأوضح أن أى قطعة أثرية يتم العثور عليها حتى وإن كانت قطع فخارية، توضع فى متحف من المتاحف المصرية، وتمثل إاضافة للتاريخ وللآثار المصرية.

قطع فخارية قطع اثرية فرعونية خالد العنانى مصطفي وزيري أخبار التوك شو اليوم

ترشيحاتنا

نصف أغسطس أو بداية سبتمبر..التعليم العالي تكشف موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة

رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لافتتاح منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية

أيهما أولى بالصدقة الجارية اليتيم أم المريض بالسرطان؟

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً بمشاركة أحدث المقاتلات

حديقة الموت.. شاب يسقط في بركة ينابيع ساخنة أذبت جسده حتى الموت

لـ أكل العيش..سعر و مواصفات أفضل 3 "ميكروباصات" في سوق المستعمل| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مستشار بحريني : السيسي أضاء مصر من جديد في 7 سنوات

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً بمشاركة أحدث المقاتلات

والد جميلة عوض يكشف حقيقة خطوبة ابنته.. خاص

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ