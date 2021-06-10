زاهي حواس يوجه رسالة لمواطن سلم قطعة أثرية لوزارة الآثار

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إن مواطن يدعى يحيى طه رجل أمين أبلغ مصلحة الآثار عندما عثر على قطع أثرية فرعونية بالأرض التى يمتلكها فى الإسماعيلية، مناشدا المصريين أن يفعلوا مثله.

وأضاف زاهب حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية “mbc مصر"، أنه سيتحدث مع الدكتور خالد العنانى وزير الاثار والدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار لكى يرسل إلى المواطن رسالة شكر لما قام به، ومقابلته.

وأوضح أن أى قطعة أثرية يتم العثور عليها حتى وإن كانت قطع فخارية، توضع فى متحف من المتاحف المصرية، وتمثل إاضافة للتاريخ وللآثار المصرية.