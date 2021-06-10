محيي الدين: مبادرات الحكومة تجذب الاستثمارات خلال جائحة كورونا

أهمية التحول الرقمي

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدلات النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة والاقتصاد العالمي، حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع.

وأضاف محيي الدين، في تصريحات عبر zoom أن هناك توقعات بأن تصل معدلات النمو بأمريكا إلى 6% بنهاية العام، علي أن ترتفع خلال عامين، فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ 8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلي 4℅.

وأكد محيي الدين، أهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة" حياة كريمة"، والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلي ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز علي التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.

وتابع محي الدين: “لابد أن تدعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلي السياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب”.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلي أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية و نمو إيجابي نهاية عام 2019، وسط توقعات استمرار معدلات النمو مابين 2.7 % .

كانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال نظمت ندوة عبر تطبيق zoom، أمس للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري مابعد جائحة كورونا، واستضافت الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاصللأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كمتحدث رئيسي للندوة.