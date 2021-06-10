عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في مؤتمرها العلمي الأول

طب أزهر أسيوط تناقش المستجدات المختلف فيها بـ الأمراض الباطنة

جانب من مؤتمر قسم
جانب من مؤتمر قسم الامراض الباطنة بطب الازهر بأسيوط

أكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن جامعة الأزهر بعد التطوير لم تعنى فقط بالعلوم الشرعية بل سارت تعنى بكل العلوم والفنون الشرعية والإنسانية والتطبيقية خاصة وأن العلم في نظر الإسلام لم يقف عند علوم الدين أو الشرع بل الإسلام سبق العلم الحديث. 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب فرع جامعة الأزهر بأسيوط الذي انطلق اليوم الخميس تحت عنوان "المستجدات المختلف فيها في الأمراض الباطنة" بمدينة الغردقة خلال الفترة من  10 حتى 12 يونيو  الجاري، بحضور الدكتورة إجلال قناوي رئيس قسم الباطنة بكلية الطب فرع جامعة الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر، و الدكتور حسني عبد الكريم، رئيس شرف المؤتمر، والدكتور هيثم عبد العظيم، والدكتور أشرف الكبير، نائبا رئيس المؤتمر، والدكتور وليد صابر سكرتير المؤتمر والدكتور وائل بكر منظم المؤتمر.

جامعة الأزهر تواصل تطعيم منسوبيها بالجرعة الثانية لفيروس كورونا

خريج هندسة.. "أزهر أسيوط" تمنح الدكتوراه في التفسير لباحث في الثمانين

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي أن جامعة الأزهر هي مقصد الوافدين وهذا من فضل الله على مصر أن تكون مصر هي بلد الأزهر ولهذا ناقشنا بالأمس في الجامعة استحداث منصب جديد تحت مسمى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوافدين .

وقال خالد عبد الستار وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، إنه انطلاقا من أهمية المؤتمرات الطبية في الاطلاع على احدث المستجدات والتطورات ونقل الخبرات وتواصل الأجيال واطلاع الجميع على الجديد في كل التخصصات سواء من حيث طرق العلاج أو التشخيص أو الأدوية الجديدة يعقد هذا المؤتمر الأول لقسم الأمراض الباطنة تحت عنوان “مناقشات في المستجدات المختلف فيها في الأمراض الباطنة  العامة” بحضور عدد كبير من العلماء في هذا التخصص من جميع الجامعات المصرية .

وأشارت الدكتورة إجلال قناوي رئيس قسم الباطنة بكلية طب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يحظى برعاية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور مصطفى شتات عميد كلية طب الأزهر بأسيوط ويشارك في المؤتمر أعضاء هيئة تدريس من جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط ودمياط ومستشفيات القوات المسلحة ويهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والطبية في أمراض بالباطنة والتي تعد رسالة كلية الطب منذ نشأتها 

وقال الدكتور وليد صابر سكرتير المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى لمناقشة الموضوعات الحديثة في أمراض الباطنة وكذلك المستجدات المختلفة  في الأمراض الباطنة، وأهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالأمراض الباطنة بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة، يأتي ذلك لدعم قدرات الأطباء، وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام.

DSC_0448
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0449
DSC_0461
DSC_0461
DSC_0464
DSC_0464
DSC_0466
DSC_0466
DSC_0467
DSC_0467
DSC_0470
DSC_0470
DSC_0472
DSC_0472
DSC_0475
DSC_0475
DSC_0484
DSC_0484
DSC_0486
DSC_0486
جامعة الأزهر أطباء جامعة الأزهر طب الأزهر بأسيوط الامراض الباطنة مؤتمر قسم الباطنة قسم الباطنة طب الازهر نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يعتمد الحاسب الآلي بجامعة الأزهر في التحول الرقمي

نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر إعلان نتائج QS العالمي بدبي

ترشيحاتنا

مفاجأة في واقعة رفض طفلة في مدرسة بالقاهرة بسبب شعرها .. اعرف القصة

عمر كمال: "أوعدك" حصدت نجاحا كبيرا في ساعات.. وشهرتى ليست صدفة

أبرزها الإصابة بعجز كامل.. 5 حالات تستحق زيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات

إسكان النواب توضح فوائد مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شقق للمواطنين

سوزوكي ياماها بيجو.. قصة سيارة محمد سعد في كركر | صور

رئيس الوزراء يلتقى المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين الأمم المتحدة عن سد النهضة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

فرجاني ساسي يقرر الرحيل والزمالك يكشر عن أنيابه| تفاصيل

أحدث المقاتلات.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا مشتركا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

فيديوجراف| مفاجأة في منزل المتهم بصفع ماكرون على وجهه

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ