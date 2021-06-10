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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ألغى هدفا صحيحا للبرتغالي كريستيانو رونالدو

ألغى هدفا صحيحا.. حكم "الفضيحة" يقود مباراة افتتاح كأس أوروبا "يورو 2020"

الهدف الملغى
الهدف الملغى

ينتظر عشاق كرة القدم بداية بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" الذي من المقرر أن ينطلق غدا، الجمعة، وستكون ضربة البداية بين منتخبي إيطاليا وتركيا.

وبحسب ما أعلنه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا"، اليوم الخميس، سيتولى الحكم الهولندي داني ماكيلي، المثير للجدل، إدارة المباراة الافتتاحية غدا.

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أثار الهولندي الجدل في عدة مباريات سابقة، كان أبرزها عندما ألغى هدفا صحيحا للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة بلاده ضد منتخب صربيا ضمن تصفيات مونديال 2022 التي كانت نتيجتها "2-2"، رغم أن الكرة تخطت خط المرمى بوضوح.

وقدم الحكم اعتذاره بعدها لإلغاء الهدف، لكن ذلك بالتأكيد لم يغير من نتيجة المباراة.

كما كان الهولندي أيضا الحكم الذي أشرف على المباراة المعادة بين باريس سان جرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا، التي توقفت بسبب اتهامات عنصرية لحكم المباراة الروماني.

وبالعودة لمباراة الغد، ستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكما رابعا في المباراة المقامة في روما، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة إحدى مباريات كأس أوروبا للذكور.

وسيساعد ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاما، مواطناه هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.

وتعتبر بطولة أمم أوروبا هي بطولة كرة القدم الرئيسية للمنتخبات في أوروبا، لتحديد بطل أوروبا من المنتخبات، وهي بطولة رسمية. تقام البطولة مرة كل أربع سنوات، مند بدايتها في عام 1960، وتحديداً بعد سنتين من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واستقر الاتحاد الأوروبي على 11 مدينة تستضيف منافسات يورو 2020، وهي مدن روما، وباكو، وبوخارست، وبودابست، وكوبنهاجن، وجلاسكو، ولندن، وميونخ، وسان بطرسبرج، وإشبيلية.

 

كرة القدم يورو 2020 إيطاليا تركيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم داني ماكيلي

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