سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

أيوه .. إنت قريت العنوان صح .. ولا مش عنوان يشدك وخلاص..ده الموضوع طلع بجد!

بص يا سيدي ..وبصي معايا يا ست الكل..لما اول حاجة تعملها اول ما تصحي وقبل ما تنام هو تصفح السوشيال ميديا وبالأخص "الانستجرام" اعرف إنك على الزحليقة للأحباط!

ليه؟

عشان ده عالم افتراضي كل حاجة شكلها مبهر من اول صور الناس اللي علي البحر واحساسك بأنك الوحيد البائس على كنبة بيتكم او كرسي مكتبك.. ولما تشوف أحدث و أغلي البراندات من لبس و ساعات و تليفونات بتخليك ساعات غصب عنك تحس انك بعيد اوي يا لطيف !

حتي لو في مقدرتك تجيب الحاجة اللي بتشوفها بتحس كده ب إحساس انك متأخر ازاي مجبتهاش لحد دلوقتي ؟



ازاي توصل للرضا و أنت غصب عنك حاسس انك في سباق أو منافسة شرسة بينك و بين العالم الافتراضي؟

أنا اقولك؟

محتاج تصدق.. ايوه تصدق انك فلة ! قول كده بصوت عالي وانت بتقرا اناااااا فلة.

انت محتاج تصدق انك في مكانك الصح و مش متأخر..

تصدق ان اللي عندك كفاية و ان اللي بتشوفه و عاجبك و عايزه مش عيب انك تحب تملكه أو يبقي نفسك تجرب المكان اللي شفته و عاجبك بس بعد ما تعدل طريقة تفكيرك من "نقص" ل "كفاية" و تعتبر السوشيال ميديا "كتالوج" كأنك بتشوف منه ايه اللي ممكن يعجبك و قدام لما تقدر تجربه.. ساعتها هترتاح السر انك تبطل مقارنة.

الكلام قد يبدو بديهي.. بس لما تاخد وقت و تفكر فيه حتغير نظرتك للسوشيال ميديا..

تعالي نتكلم علمياً بقا .. هل شبكات التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية ؟

اه!

أشارت الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابعها، زاد احتمال إصابتك بالقلق والاكتئاب!

مستعد للمفاجأة؟

"استخدام الفرد لأكثر من 7 منصات للتواصل الاجتماعي يضاعف ثلاث مرات من احتمال الإصابة بالاكتئاب والقلق، مقارنةً بمن يستخدم منصتين أو أقل"، وفق باحثين في مجال الصحة النفسية..

ووفقًا لمسح وطني أجراه فريق بحثي بقسم بحوث الإعلام والتكنولوجيا والصحة في جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الإفراط في استخدام هذه المنصات يؤدي إلى تشتيت المخ بين مهام متعددة، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة العقلية والقدرة على الإدراك والانتباه، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب وسوء الحالة المزاجية.

وأكد الباحثون أنه حتى لو انخفضت مدة المكوث على المنصة، يظل الرابط السلبي بينها وبين الاكتئاب وثيقًا. وذكرت الدراسة أنه "يتوجب على الأطباء النفسيين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في أثناء فحص مرضى الاكتئاب".

يعني انا مش سوداوي اوي اني بحس ب اكتئاب و بحس ان حياتي مش كفاية؟

بعيداً عن انك محب للكئابة لا.. انت فلة ! بس قلل السوشيال ميديا من حياتك شوية عشان بدل ما تصرفها علي العلاج تصرفها علي اللي نفسك فيه !



