إسكان النواب توضح فوائد مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شقق للمواطنين

أشادت النائبة رقية الهلالى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وقالت "الهلالى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه المبادرة تستهدف امتلاك المواطنين وحدات سكنية عن طريق دعم قدراتهم، لافتة إلى أن هناك العديد من المواطنين فى حاجة ماسة إلى وحدة سكنية بسعر مناسب وهذه المبادرة سوف تتيح لهم فرص التملك بسهولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تقديم مزيد من الدعم للمواطن البسيط فهو الذى تحمل أعباء البناء والبقاء ويجيب على الحكومة أن تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم مزيد من الدعم له.

جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك دعماً لقدرات محدودي ومتوسطي الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزي قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي، وكذا متوسطي الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.