26 يونيو .. بدء امتحانات الدراسات العليا في حقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جدول امتحانات الدراسات العليا دور مايو ٢٠٢١منوها أنها سوف تبدأ السبت الموافق 26 يونيو الجاري.

وأضاف الدكتور ناحي أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتخانات والتشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

واعتمد عميد كلية الحقول بعض المحظورات التي يجب تجنبها أثناء الامتحانات وهي كالاتي :

-لن يمسح للطالب أداء الامتحان إلا إذا كان قدم البحث الخاص بالدبلوم المقيد به في المواعيد المعلنة

-يحظر على الطالب دخول الامتحان ومعه كتب ومذاكرت أو تلفيون محمول وإلا تعرض الطالب لعقوبة تأديبية

-يحظر الدخول بالملابس العسكرية

-ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا