7 سنوات من الإنجازات.. مشروع معا إنجاز ضخم للقيادة السياسية بالقاهرة والشقق على المفتاح

عملت محافظة القاهرة على خطة متكاملة بدأتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في عام 2014 للقضاء على العشوائيات وخلق مجتمع امن ومتحضر لساكني المناطق العشوائية بناء على توجيهات القيادة السياسية.

100 %

وشملت تلك الخطة تشييد الآلاف من الوحدات السكنية المجهزة لسكان العشوائيات منها مشروع معا لتطوير العشوائيات، الكائن بحى السلام ، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% وتم الانتهاء من أعمال التنسيق العام وتشغيل المرافق، تمهيدا لنقل سكان المناطق العشوائية به .

1.3 مليار جنيه

مشروع معا لتطوير العشوائيات بمرحلتيه يضم 4416 وحدة سكنية، سيتم تسليمهم للسكان "على المفتاح" مفروشة بالكامل، وتصل تكلفته المشروع بمرحلتيه 1.3 مليار جنيه، و مقام علي مساحة 60 فدان.

ويعد المشروع ثمرة تعاون بين محافظة القاهرة و المجتمع المدنى، ويتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة، ويضم 184 عمارة .

مدرستين ومركز شباب ومسجد

كما يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات

وتعتمد فكرة المشروع الاساسية على إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، ويتم إنشاء العمارات السكنية بـ 4 نماذج مختلفة.

ملاعب

يشمل المشروع ايضا تنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين.

المخابز والسوبرماركت

وتم استغلال وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة

تم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات، ويضم المشروع مجموعة كبيرة من الورش يبلغ عددها 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد انطلاقا من فلسفة القيادة السياسية بخلق مجتمع متكامل.

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