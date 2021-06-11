عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 سنوات من الإنجازات.. مشروع معا إنجاز ضخم للقيادة السياسية بالقاهرة والشقق على المفتاح

مشروع معا
مشروع معا

عملت محافظة القاهرة على خطة متكاملة بدأتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد في عام 2014 للقضاء على العشوائيات وخلق مجتمع امن ومتحضر لساكني المناطق العشوائية بناء على توجيهات القيادة السياسية.

 100 % 

وشملت تلك الخطة تشييد الآلاف من الوحدات السكنية المجهزة لسكان العشوائيات منها  مشروع معا لتطوير العشوائيات، الكائن بحى السلام ، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% وتم الانتهاء من أعمال التنسيق العام وتشغيل المرافق، تمهيدا لنقل سكان المناطق العشوائية به .

 1.3 مليار جنيه

مشروع معا لتطوير العشوائيات بمرحلتيه يضم 4416 وحدة سكنية، سيتم تسليمهم للسكان "على المفتاح" مفروشة بالكامل، وتصل تكلفته المشروع بمرحلتيه 1.3 مليار جنيه، و مقام علي مساحة 60 فدان.

ويعد المشروع ثمرة تعاون بين محافظة القاهرة و المجتمع المدنى، ويتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة، ويضم 184 عمارة .

محافظة القاهرة: مشروع سكنى يضم 3500 وحدة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

مدرستين ومركز شباب ومسجد

كما يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات

وتعتمد فكرة المشروع الاساسية على إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، ويتم إنشاء العمارات السكنية بـ 4 نماذج مختلفة.

ملاعب 

يشمل المشروع ايضا تنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين.

 المخابز والسوبرماركت

 وتم استغلال وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة

تم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات، ويضم المشروع مجموعة كبيرة من الورش يبلغ عددها 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد انطلاقا من فلسفة القيادة السياسية بخلق مجتمع متكامل.

198608062_2377858129012946_9218903729276382604_n
198608062_2377858129012946_9218903729276382604_n
198645382_2377858025679623_3918007887055732082_n
198645382_2377858025679623_3918007887055732082_n
198761546_2377858222346270_2179214139175769241_n
198761546_2377858222346270_2179214139175769241_n
199176777_2377858175679608_4323642544492649412_n
199176777_2377858175679608_4323642544492649412_n
محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق العشوائية مشروع معا لتطوير العشوائيات السلام

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من محافظة القاهرة تجاه هبوط أرضي بشارع الأزهر

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

محافظة القاهرة: مشروع سكنى يضم 3500 وحدة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق عقار وسط البلد

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

إندونيسيا تنجح في تحدى مرض قاتل بالناموس المصري.. تفاصيل

أغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

7 سنوات من الإنجازات.. مشروع معا إنجاز ضخم للقيادة السياسية بالقاهرة والشقق على المفتاح

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم.. الجامعة تحولت من الجيل الثالث للرابع.. وتخلصنا من الجماعات الإرهابية وأفكارها

نشرة أخبار العالم.. الحوثيون يستهدفون مأرب في اليمن بـ 3 صواريخ باليستية.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

عقب أدائه مع المنتخب الأوليمبي.. مدحت شلبي يوجه نصيحة صادمة لـ رمضان صبحي

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ