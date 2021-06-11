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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة كويكب مصر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن  مشاركة طلاب الكلية في مبادرة كويكب مصر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وتعتبر المبادرة هي الأولي من نوعها في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الطلاب على التعمق والبحث في المجالات المتعلقة بالفضاء و ستعقد المبادرة مجموعة من ورش العمل في مقر الوكالة لتدريب الطلاب على مجالات البحث وإنتاج المواد و الأفلام المتعلقة بتكنولوجيا الاتصال والفضاء.

وكانت قد منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، درجة الدكتوراه في الصحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث أحمد فتحى المدرس المساعد بجامعة الأهرام الكندية، عن رسالة بعنوان "نظم تمويل المؤسسات الصحفية المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ... دراسة مستقبلية".

الرسالة جاءت تحت إشراف الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بالكلية، وضمت هيئة المناقشة د.محرز غالى أستاذ الصحافة، ا.عبد الفتاح الجبالي الوكيل السابق للمجلس الأعلى للإعلام والمستشار الاقتصادي لمركز الاهرام للدراسات.

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وقامت الدراسة برصد وتحليل واقع نظم التمويل فى المؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، بما  فى ذلك المعوقات والمشكلات التى تواجه تلك المؤسسات فى الوقت الراهن فى ظل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها، وخاصة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة "كورونا".

وخلصت الدراسة إلى 5 سيناريوهات مستقبلية للمساعدة فى خروج المؤسسات الصحفية من أزمتها الحالية، على رأسها إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، والتوسع في الاستثمارات فى المجالات ذات الربحية كمصدر تمويلي رئيسى بعيدا عن الأنشطة الصحفية، وتطوير سياسات الدعم الحكومي للمؤسسات الصحفية القومية، ودمج المؤسسات القومية الصغيرة معا لتكوين كيان مؤسسي جديد يستطيع المنافسة فى صناعة الإعلام، وأخيرا تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام فى البورصة وتخصيص جزء من الأسهم للعاملين بها.

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