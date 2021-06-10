أم تلقي برضيعها في صندوق قمامة بشبرا الخيمة.. المتهمة : "افتكرته مات وأنا برضعه"

ألقت أم بطفلها الرضيع في صندوق القمامة بمحور العصار بقسم ثان شبرا الخيمة تم القبض على المتهمة والتحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

للاستيلاء على ممتلكاته .. الإعدام لـ المتهمين بقتل مسن فى العبور

تلقى اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقمرى مأمور مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.



وتبين أنها تدعى "ش. ش.ع" 34 سنة ومقيمة دائرة القسم والطفل يدعى "سليم .س" 15 يوما وتم القبض عليها والتحفظ على جثة الطفل حيث تبين أن الطفل مكث قرابة ساعتين في محاولة للأطباء لعلاجه داخل المستشفى حيث كان على قيد الحياة لكنه توفى أثناء ذلك في المستشفى إثر تعرضه للجو الحار داخل صندوق القمامة.



وبتضييق الخناق اعترفت الأم أنه أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع لاختناق ولم يستطع التنفس وحاولت إسعافه لكن لم تستطع وإنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه؛ ظنا أنه مات وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على المتهمة لحين الانتهاء من التحقيقات.