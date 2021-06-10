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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يختار أول قاض فيدرالي مسلم

زاهد قريشي
زاهد قريشي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار تعيين زاهد قريشي في منصب قاضي مقاطعة نيو جيرسي الأمريكية، ليصبح أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

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وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يوم الأربعاء في كلمة أمام التصويت: "سيكون السيد قريشي أول مسلم أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة يعمل كقاض فيدرالي من المادة الثالثة. ثالث أكبر ديانة في الولايات المتحدة، وسيصبح أول من يشغل منصب قاض، المادة الثالثة".

 

وأضاف: "يجب ألا نوسع التنوع الديموغرافي فحسب، بل التنوع المهني، وأنا أعلم أن الرئيس بايدن يتفق معي في هذا الأمر، وسأعمل على القيام بذلك".

 

وقبل ذلك، كان قريشي قاضيًا للولايات المتحدة في نيوجيرسي. ويأتي من أصل باكستاني ويمتاز بكونه أول أمريكي آسيوي يخدم على مقاعد البدلاء الفيدرالية في نيوجيرسي".

 

في مارس الماضي، عندما أعلن بايدن عن نيته ترشيح قريشي، قال البيت الأبيض إنه "شغل منصب مساعد المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيوجيرسي من 2008 إلى 2013".

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