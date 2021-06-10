بالأغاني الوطنية .. مسيرة في وسط القاهرة لدعم الدولة والرئيس السيسي

شهد شارع قصر العيني بالقرب من ميدان التحرير، اليوم الخميس، مسيرة لدعم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالموسيقى والأغاني الوطنية.

ورفع الشباب أعلام مصر في سياراتهم على جانبي الشارع، مع الأغاني الوطنية مثل "تسلم الأيادي" لدعم الدولة والرئيس السيسي.

وتشهد مصر، ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم 8 يونيو 2014 أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.