في زومبي قمر كده .. رامز جلال بصحبة غادة عادل من كواليس أحمد نوتردام

شارك الفنان رامز جلال صورة له مع الفنانة غادة عادل من كواليس تصوير فيلم “ أحمد نوتردام ” وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وعلق رامز جلال على الصورة " بالذمه في زومبي قمر كده؟؟؟؟

كواليس فيلم #احمد_نوتردام ".

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة.