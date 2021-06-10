صناع الخير: حياة كريمة الأضخم على مستوى العالم وتشمل 4584 قرية في مجمل مراحلها.. فيديو

قال مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد العديد من الإنجازات والعمل اليومي في رفع الكفاءة وتطوير البنية التحتية لكافة القرى المصرية.

وأضاف "زمزم"، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة ما يقرب من 1443 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، موضحا أن المبادرة تشمل 4584 قرية في مجمل مراحلها.



وأشار إلى أنه تم رصد ميزانية للمبادرة تتعدى 700 مليار جنيه، ويتم العمل حاليا على إنشاء 188 مدرسة، وصيانة وترميم ورفع كفاءة لأكثر من 1227 مبني تعليمي، متابعا: "مبادرة حياة كريمة تعتبر المبادرة الأضخم على مستوى العالم في خدمة 58 مليون مواطن".

وأوضح أنه جار إنشاء 318 مجمعا حكوميا لجميع الخدمات، وأكثر 617 كوبري و245 طريقا بطول 1404 كيلو مترات في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن إنشاء العديد من الوحدات الصحية الجديدة، مؤكدا أن جميع الخدمات والمشروعات تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.