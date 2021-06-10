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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن التبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، التبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المتسجد "كوفيد19" إلى الدول الفقيرة خلال العام المقبل 2022.

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فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل".

وأضاف بايدن: "لقاحات فايزر ستحمي حياة الملايين حول العالم، وسيتم إنتاجها عبر الشركات الأمريكية".

وأعلنت  شركتا فايزر وبيونتيك موافقتهما على تزويد واشنطن بنصف مليار جرعة لقاح لدعم الدول محدودة الدخل وفقاً لـ "العربية نت".

وقالت فايزر وبيونتيك إن 200 مليون جرعة في 2021 و300 مليون في 2022 سيتم التبرع بها للدول الفقيرة على مدار العامين المقبلين.

وفي سياق متصل أفاد الدكتور "ياسر الدرشابي"، نائب الرئيس والمدير الطبي لشركة فايزر في إفريقيا والشرق الأوسط لـ "العربية نت"، بأن الشركة بالتعاون مع شريكتها "بيونتيك"، أكملتا المرحلة الأولى من الدراسة بنجاح، ما أتاح التوصل للجرعة المثالية الخاصة بالأطفال للأعمار بين 5 و 11 عاماً و2-5 أعوام، بالإضافة إلى 6 أشهر وعامين.

 

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