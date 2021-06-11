عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عواد يعلن ارتدائه قميص ١٣ عقب رحيل ساسي عن الزمالك

صدى البلد

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حصوله علي  القميص رقم ١٣ ليبدأ في الظهور به خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة.

يأتي حصول عواد على الرقم ١٣ بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان عواد يرتدي القميص رقم ٢١ خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تغيير رقم القميص الخاص به إلى ١٣.

 

txt

الزمالك يعزز تفوقه على الجزيرة.. ويقترب من نهائي دوري سوبر رجال السلة

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الإنجليزية: "رقم جديد ١٣".

وأعلن فرجاني ساسي بشكل رسمي أمس الأربعاء، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، انتهاء مشواره مع الزمالك وعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث ستقام المباراة يوم ١٧ يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري نادي الزمالك فرجاني ساسي بطولة الدوري المصري الممتاز مصر

موضوعات متعلقة

برلماني يحصل على موافقة الصحة بتخصيص مركز شباب أبوالمطامير لتلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

عواد يعلن ارتدائه قميص ١٣ عقب رحيل ساسي عن الزمالك

نظرة عامة على شاحنة فورد الصغيرة .. مافريك 2022| صور

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

حصيلة رسوم التصاريح والغرامات.. 10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ