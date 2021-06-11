عواد يعلن ارتدائه قميص ١٣ عقب رحيل ساسي عن الزمالك

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حصوله علي القميص رقم ١٣ ليبدأ في الظهور به خلال مباريات الفريق الأبيض المقبلة.

يأتي حصول عواد على الرقم ١٣ بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان عواد يرتدي القميص رقم ٢١ خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تغيير رقم القميص الخاص به إلى ١٣.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الإنجليزية: "رقم جديد ١٣".

وأعلن فرجاني ساسي بشكل رسمي أمس الأربعاء، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، انتهاء مشواره مع الزمالك وعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث ستقام المباراة يوم ١٧ يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز.