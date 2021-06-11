مصطفى بدرة: بدأنا تصدير العديد من المحاصيل الزراعية وصادراتنا وصلت اليابان.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية علمت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأضاف "بدرة"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن استصلاح واستزراع الواحد ونصف مليون فدان ساعدت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في وقت قصير جدا.



وأشار إلى أن الوضع في الوطن العربي ليس مستقرا، مردفا أن مصر عادت مرة أخرى لتصدير العديد من المحاصيل الزراعية وتغطية جزء كبير جدا من الوطن العربي.



وأوضح أن المحاصيل الزراعية المصرية وصلت إلى اليابان، وأصبحنا أول دولة في العالم مصدرة للموالح، مؤكدا أن مصر عادت مرة أخرى لتكون لها يد عليا في أسواق كانت ترفض أن تستقبل المحاصيل المصرية.

