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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكافحة المخدرات تداهم مراكز علاج الإدمان المخالفة بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، وبمشاركة الجهات المختصة .

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان  كائنة بدائرة قسمى شرطة ( أول وثان 6 أكتوبر ) حيث تبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى. وعدم وجود فريق طبى وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى استمرار الحملات الأمنية.

وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة .

وزارة الداخلية محافظة الجيزة علاج الإدمان

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