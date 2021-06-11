بحجم تعاملات ٩ ملايين جنيه .. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة ، "نجل عمه" - يعمل بإحدى الدول الأجنبية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة .. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغت (9,000,000- تسعة مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.