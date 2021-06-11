جامعة الفيوم: استقبال لجنة قطاع طب الأسنان



استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أ.د خالد أبو الفضل، مقرر لجنة قطاع طب الأسنان، وعضوية أ.د أحمد جمال يوسف، أستاذ علاج اللثة بجامعة عين شمس، وأ.د عاطف الشحات، أستاذ طب الفم بجامعة القاهرة،



بحضور أ.د خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محسن أبي الحسن، المشرف على كلية طب الأسنان، وأ.د كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية لدول حوض النيل، والسادة وكلاء كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم وأمين عام الجامعة .

أشار أ.د أحمد جابر شديد أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم تستهدف معاينة الإمكانات المادية والبشرية وتفقد المبني الجديد لكلية طب الأسنان بالمجمع الطبي الجاري الانتهاء منه قريبا والذي يضم كذلك كليات العلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والطب البشري وذلك لاعتماد اللائحة الخاصة ببرنامج الماجستير المقدم لأقسام الفم والوجه والفكين والعلاج التحفظي والاستعاضات السنية المثبتة.



وأضاف شديد أن اللجنة قامت بتفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والتي تم توفير كافة الإمكانات الفنية والمالية لها بهدف تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

كما أوضح أ.د أحمد جابر شديد أنه تم خلال الزيارة تفقد عيادات كلية طب الأسنان والقاعات الدراسية والمدرجات بالإضافة إلى وحدات الأشعة والمعامل وغرف ووحدات التعقيم والمكتبة الرقمية وقاعات السيمنار والكنترول ومجلس الكلية والمكاتب الإدارية، كذلك تم تفقد نظم الإطفاء الذاتي وكاميرات المراقبة والإذاعة الداخلية واستراحة المرضى.