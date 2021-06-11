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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يكشف سر اختياره لـ بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

صدى البلد

كشف شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سر انضمامه لـ فريق بيراميدز على الرغم من تلقيه عروضا من الإسماعيلي والأندية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن انتمائه لـ الأهلي حال دون انضمامه لـ فريق جماهيري آخر مشددا انه اختار بيراميدز نظرا لكونه ناد غير جماهيري.

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وتابع ان وقت إعلانه الرحيل عن الأهلي لم يكن حدد وجهته المقبلة مشددا أن الأهلي فاتحه في امر التجديد عقب إعلان قراراه بالرحيل .

 

وأكمل ان رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق كان موقفه واضح من اللاعبين الكبار مشددا أنه موقف يحترم من اجل مصلحة الفريق .

وأكمل ان سيد عبد الحفيظ مدير الكره أكد له احترام وتقدير الأهلي له ولمشواره مشددا أن علاقته جيدة بلاعبي الأهلي ويتواصل معهم دائما حيث هاتفهم قبل نهائي إفريقيا أمام الزمالك .

وتابع أن استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح كان من ضمن أسباب انضمامه للفريق.

رمضان صبحي الأهلى إفريقيا شريف إكرامي

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