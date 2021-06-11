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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: إسرائيل تعطل ملف تبادل الأسرى

حماس: إسرائيل تعطل ملف تبادل الأسرى

صدى البلد

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أمس الخميس، إن استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يجب أن يتم بالتوازي مع العودة لكل التزامات تفاهمات كسر الحصار.

وأضاف الحية في تصريحات لقناة "الأقصى" الفلسطينية: "لكي يستمر وقف إطلاق النار، فلا بد من وقف التهجير في ضواحي القدس، وإذا بقيت مسيرة الأعلام على الطاولة، فوقف إطلاق النار سيبقى هشا".

وتابع: "حماس لن تنتظر طويلا لإعادة فتح المعابر، ويجب التقدم بخطوات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 11 مايو من آليات كسر الحصار".

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وفيما يتعلق بملف صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، أكد الحية أن "الأسرى سيفرج عنهم مقابل أسرى، ولا يمكن ربط هذا الملف بأي أمور أخرى، والاحتلال هو المعطل لملف تبادل الأسرى".

وقال: "حماس جاهزو لفتح حوار غير مباشر لإنجاز هذا الملف، لكن لا يوجد حتى الآن تطور ملموس في ملف التبادل".

 

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