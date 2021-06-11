عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 قضايا شائكة.. ماذا ترك نتنياهو لـ رئيس حكومة إسرائيل الجديد؟

ماذا ترك نتنياهو
ماذا ترك نتنياهو لـ رئيس حكومة إسرائيل الجديد؟


تستعد إسرائيل لتنصيب الحكومة الجديدة أمام الكنيست الأحد المقبل برئاسة يائير لابيد ونفتالي بينيت وبعد سيرحل بنيامين نتنياهو رسمياً عن منصبة الذي استمر فيه أكثر من 12 عام لكن هناك 3 قضايا شائكه تركها نتنياهو لـ رئيس وزراء إسرائيل الجديد.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن رئيس حكومة إسرائيل الجديد نفتالي بينيت سيتعين عليه اتخاذ قرار حاسمة في 3 قضايا شائكه تركها نتنياهو.

أولاً: أولي القضايا الشائكة هي "مسيرة الأعلام" التي قررت الحكومة تأجيلها ليوم الثلاثاء، خوفاً من اصطدامها بتهديدات حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي قد تجر المنطقة للتصعيد مجدداً.

أيام نتنياهو الأخيرة.. رئيس حكومة إسرائيل يستعد للرحيل ومفاجأة كبرى تنتظره

نهاية نتنياهو.. رئيس حكومة إسرائيل المنتهية ولايته يفقد أمل البقاء في السلطة

ثانياً: ثاني هذه القضايا هي إخلاء البؤر الاستيطانية التي تم إقامتها على قمة جبل صبيح داخل بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني جانتس، وهو عضو في الائتلاف الحكومي الجديد أمراً بإزالتها.

ثالثاً: اما عن القضية الثالثة فهي إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
 

نتنياهو حكومة إسرائيل الجديدة بينيت لابيد قضايا شائكة إسرائيل

موضوعات متعلقة

أيام نتنياهو الأخيرة.. رئيس حكومة إسرائيل يستعد للرحيل ومفاجأة كبرى تنتظره

نهاية نتنياهو.. رئيس حكومة إسرائيل المنتهية ولايته يفقد أمل البقاء في السلطة

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-6-2021

أم تلقي رضيعها بالقمامة|استشاري الطب النفسي يتوقع زيادة معدل الحوادث بسبب قلة الوعي وليس الأمراض النفسية

مصر ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يصدرها رئيس الجمهورية ويمكن تقسيطها.. تفاصبل الضريبة الجمركية بالقانون الجديد

بعد ظهورها فى مناورات الأسد الأفريقي ..هل اشتري المغرب راجمات الصواريخ النفاثة "هيمارس" من أمريكا ؟

3 قضايا شائكة.. ماذا ترك نتنياهو لـ رئيس حكومة إسرائيل الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا وتوقعات بسقوط أمطار

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع عروسين فى زفة بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح محمد صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ