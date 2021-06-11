3 قضايا شائكة.. ماذا ترك نتنياهو لـ رئيس حكومة إسرائيل الجديد؟



تستعد إسرائيل لتنصيب الحكومة الجديدة أمام الكنيست الأحد المقبل برئاسة يائير لابيد ونفتالي بينيت وبعد سيرحل بنيامين نتنياهو رسمياً عن منصبة الذي استمر فيه أكثر من 12 عام لكن هناك 3 قضايا شائكه تركها نتنياهو لـ رئيس وزراء إسرائيل الجديد.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن رئيس حكومة إسرائيل الجديد نفتالي بينيت سيتعين عليه اتخاذ قرار حاسمة في 3 قضايا شائكه تركها نتنياهو.

أولاً: أولي القضايا الشائكة هي "مسيرة الأعلام" التي قررت الحكومة تأجيلها ليوم الثلاثاء، خوفاً من اصطدامها بتهديدات حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي قد تجر المنطقة للتصعيد مجدداً.

ثانياً: ثاني هذه القضايا هي إخلاء البؤر الاستيطانية التي تم إقامتها على قمة جبل صبيح داخل بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني جانتس، وهو عضو في الائتلاف الحكومي الجديد أمراً بإزالتها.

ثالثاً: اما عن القضية الثالثة فهي إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

