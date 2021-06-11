الانتهاء من أعمال الردم والحفر بمشروع تعديل «النقب» في الوادي الجديد

انتهت وزارة النقل، من تنفيذ 17 % من مشروع تعديل مسار منطقة " النقب" الجبلية بالطريق الواصل بين محافظة أسيوط ومركز الخارجة في الوادي الجديد.

وقالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والنقل بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من أعمال الحفر والردم وتعديل مسار الطريق في منطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة-أسيوط، وجاري تنفيذ أعمال التأسيس الهندسي للمسار الجديد للطريق، ويجري استكمال المشروع في مرحلة ثانية تبدأ العام المقبل.

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وأكدت ميرفت، أن مشروع تعديل مسار منطقة النقب بمركز الخارجة ينفذ بطول 10 كم من منطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة-أسيوط، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منه بتكلفة 125 مليون جنيه، وتنتهي هذه المرحلة في ديسمبر المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية من المشروع العام المقبل، وتتضمن أعمال الطبقة الإسفلتية وتنفيذ حارات الطريق بعرض 10.5 متر لكل حارة اتجاه بالطريق.

وكان قد اعتمد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مبلغ 125 مليون جنيه، في نوفمبر 2020م، للبدء في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق الوادي الجديد – أسيوط كمرحلة أولى بهدف الحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق.

الجدير بالذكر، أن منطقة النقب تقع على طريق الخارجة ـ أسيوط عند الكيلو 60 من مدينة الخارجة حيث إنها منطقة جبلية تفصل بين الوادي الجديد، ومنطقة وادي النيل، وبها عدد كبير من المسارات في شكل منحنيات، نفذتها الدولة لمرور السيارات على الطريق وكسر حدة الارتفاع، ويصل مسار المنحنيات لأكثر من 3000 متر، وهي مسارات جرى تنفيذها تقريبا في بداية السبعينيات بعد أن كان الطريق طوليًا ومستقيمًا ووعرًا وكان السير عليه يمثل خطورة كبيرة.