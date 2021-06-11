خبير اقتصادي: أسعار الذهب تنتظر فرصة للصعود .. والمستوى المتوقع مفاجأة

قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن الأسواق تنتظر هذا الأسبوع تقرير أسعار المستهلكين لشهر مايو الذى من المحتمل أن يظهر ارتفاع فى معدل التضخم الذى ربما يشهد ارتفاعا كبيرا لم تشهده الولايات المتحدة منذ 2008.

حيث من المتوقع أن يصل التضخم الى 4.6% كما أنه ينتظر أن يظهر التقدير الأولى لمعنويات المستهلكين لشهر يونيو تحسنا طفيفا للروح المعنوية التى ظلت في ادنى مستوياتها خلال الثلاثة أشهر الماضية كما ينتظر صدور بيان الميزانية الشهرية للحكومة التقرير النهائي لمخزونات البيع بالجملة والتجارة الخارجية وفرص العمل بالشركات .

وتابع عبد الوهاب : ينتظر الذهب أسبوع هام أخر ربما الثبات خلال هذا الأسبوع وكسر المستوى النفسي لأسعار الذهب عند 1900 دولار للأونصة يحدد اتجاه الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فخلال الربع الأول من هذا العام لم يكن أداء الذهب بالشكل الجيد حيث تميز الربع الأول بتقلبات سعريه شديده فى الذهب ولكننا نتوقع تحسن الأداء بشكل كبير خلال الربع الثاني لهذا العام واستمرًا للتحسن حتى نهاية العام لذا ننصح المستثمرين بمراقبة جيدة للأسعار واستغلال المستويات المناسبة للتدعيم والشراء .

وعلى الرغم من التقلب الشديد خلال الأسبوع الماضي وهبوط الأونصة 40 دولار بعد بيانات سوق العمل الأمريكية التى جاءت أقوى من المتوقع مما زاد معدلات التخوف من تضخم قوى وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار ولكن ما لبست تلك الأسعار الى العودة مره أخرى مع بيانات الجمعة لتقرير التوظيف الأمريكي التى جاءت مخيبة للآمال عند 559 الف بدلا من المتوقع عند 650 الف وظيفة ، واغلق الذهب عند مستوى 1890 دولار ويظل الذهب فى اتجاه عرضي ما بين 1915 و1890 دولار خلال الفترة الماضية".

وتوقع عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" استمرار الذهب فى هذا الاتجاه حتى صدور بيانات الفيدرالي أو أي حديث عن التغير فى السياسات النقدية ، ناصحاً المستثمرين المتابعة عن كسب اسى تغير فى أسعار سندات الخزانة الأمريكية سوف تكون مؤثره في اتجاه الذهب فى المدى القريب، مؤكداً أن الذهب يظل فى اتجاه صاعد ولكنه ينتظر الفرصة للانطلاق نحو 2200 دولار للأونصة كمحطة أولى للذهب ويظل المحرك الأساسي للمشهد اى تغيرات قد تطرأ على سياسات الاقتصاد الكلى .

ونصح عبد الوهاب، بمراقبة مستويات الدعم 1900 -1915-1920 للاتجاه الصاعد ، موضحاً أن الأسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي فى 16 من الشهر الجاري الذى سيحدد بشكل كبير اتجاه الذهب خلال الربع الحالي .

وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر بيع سندات الشركات التي قام بشرائها خلال العام الماضي مع استمراره فى الحفاظ على برنامج شراء السندات بـ 120 مليار دولار دون مساس .

في سياق متصل حذر عبد الوهاب من الاستثمار في العملات الرقمية، موضحاً أن أسواق العملات الرقمية لم تشهد الكثير من التغيرات حيث مازال ايلون ماسك يغرد ومازال المستثمرون الصغار يخسرون أموالهم فيستمر البتكوين فى فشله فى اختراق الـ 40000 دولار مجددا ويظل يتداول اسفل ال37000 دولار ويستمر ايلون ماسك في الهروب من البيتكوين ودعمه الدوج كوين بتغريدات عبر تويتر .

اما عن البترول أوضح المحلل الاقتصادي أنه فى مستوى قياسي منذ أكتوبر 2018 عند مستوى 69.4 دولار للبرميل و سط علامات تشير على انتعاش اقتصادي قوي، هذا وقد سجلت مخزونات النفط الأمريكية مليون برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا أكبر من المتوقع بمقدار بلغ 5.08 مليون برميل، متوقعاً أن يعاود البترول تحليقه مجددا ليصل فى نهاية هذا العام نحو 100 دولار للبرميل.