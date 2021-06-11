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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. فياجرا وزير الثقافة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد الرافدين.. فيديو

وزير الثقافة حسن
وزير الثقافة حسن ناظم

شن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بـ العراق هجوما حادا على وزير الثقافة حسن ناظم بعد سخريته من مواطن يشكو له تأخر الرواتب.

وتسبب الوزير العراقي، وهو المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء فى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر  في مقطع مرئي، وحوله عدد من المسؤولين وعناصر حمايته، وهو قرب أحد المجمعات الحكومية، عندما استوقفه مواطن، لسؤاله عن سبب تأخر مرتبه الشهري.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد، ظهر المواطن الفقير، وهو يشكو حاله الصعب إلى الوزير العراقي، حيث قال له إن ”لدي تسعة أطفال“، فما كان من الوزير إلا أن يرد عليه قائلاً: ”هل تتناول فياجرا“.

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وأحدث سؤال الوزير غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره النشطاء إهانة للمواطن، واستخفافا بوضعه وما يعانيه، مؤكدين أنه كان الأجدر بوزير الثقافة عدم الرد بمثل ذلك.

وقال أحد المعلقين منتقداً رد فعل الوزير: ”حينما تكون لغة (وزير الثقافة) والمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء بهذا الأسلوب!!! يسخر من مواطن شنو تاخذ فياغرا“.

وواجه الوزير العراقي، ردود فعل قاسية من المعلقين، والمدونين، الذين طالبوه بتقديم اعتذار إلى المواطن، فيما رآى آخرون أن الأمر لا يحتمل استهزاءً أو سخرية، وإنما مزحة أطلقت في حينها.

ولم تعلق وزارة الثقافة على الفور، بشأن المقطع الذي يبدو أنه مسرب.

وكان البنك الدولي قد حذر مؤخراً، من أنَّ نحو 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط.

العراق وزير الثقافة حسن ناظم رئيس مجلس الوزراء داعش البنك الدولي

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