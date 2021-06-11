العراق: ضبط 4 منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق في ديالي

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط أربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين"، وفقًا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.

وأوضحت الوكالة أن "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية"، مشيرة إلى أنه "تم معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".