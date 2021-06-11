الزمالك : ندرس موقف فرجاني ساسي القانوني

أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن الشئون القانونية تدرس موقف فرجاني ساسي حال ابتعاده عن المشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك بعد رفض التونسي فرجاني ساسي تجديد تعاقده مع نادي الزمالك حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال جبريل خلال تصريحات تلفزيونية : فرجاني ساسي حصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل وخاطبنا بأن 30 مايو هو أخر موعد لسداد مستحقاته ونجحنا في ذلك .

وأكمل : من المفترض عودة فرجاني ساسي الي القاهرة يوم 15 أو 16 يونيو الجاري ولن نستبق الأحداث ولكن المحامي والشئون القانونية يدرسون الأمر .

واختتم المدير المالي لنادي الزمالك : في منتصف الشهر الجاري سيصدر الزمالك بيانا يوضح كافة الأمور المتعلقة بالتجديد لفرجاني ساسي .