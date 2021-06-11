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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أظافر كوفيد.. آخر أعراض فيروس كورونا

صدى البلد

اكتشف العلماء عرضا جديدا لكورونا، الذي أطلق عليه اصطلاحا "أظافر كوفيد"، يؤكد أن فيروس "كوفيد-19" ذو تأثير واضح على أجزاء أخرى من الجسد غير الجهاز التنفسي العلوي والجلد.

 

وتظهر أظافر عدد قليل من المرضى مشوهة أو تشوه بعد عدة أسابيع من التقاط العدوى، وتكون عبارة عن نصف قمر أحمر يشكل شريطًا محدبًا فوق المنطقة البيضاء عند قاعدة الأظافر.

 

وأشار عالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور، لأول مرة خلال مشاركته في تطبيق دراسة أعراض كورونا ومقره المملكة المتحدة إلى "أظافر كوفيد" التي يُنظر إليها كأثر جانبي محتمل، حيث تتعافى الأظافر بعد الإصابة مع وجود علامة واضحة على أنها "خط واضح على فراش الظفر".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف.

أعراض كورونا أظافر كوفيد أحدث أعراض كورونا أخر أعراض كورونا نصف القمر الأحمر

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