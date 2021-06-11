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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار تثمن جهود مصر في دعم التنمية بـ أفريقيا.. فيديو

رئيس الهيئة الرابطة
رئيس الهيئة الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

ثمن رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، فهد القرقاوي، الجهود المصرية في دعم التنمية وجذب الاستثمارات في القارة الأفريقية، في ظل تحديات جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الهيئة الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي لـ منتدى روؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أن المجلس الاستشاري لـ الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار تهدف لـ التجارة والتنمية بالشراكة مع منظمات دولية كبري، وعلى رأسها البنك الدولي وغيرها من هيئات ترويج الاستثمار.

ولفت إلى أن الرابطة تمثل الجسر الرابط بين الحكومات والقطاع الخاص، في إدارة علاقات الاستثمار قبل وبعد جائحة كورونا، لتخفيف الآثار السلبية، وتوسيع الأعمال، وجذب الاستثمارات الجديدة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية إضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار  WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

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