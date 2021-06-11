الكويت.. نداء عاجل من قوة الإطفاء العام بشأن طقس الجمعة

وجهت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا للمواطنين والمقيمين، حيث دعتهم إلي أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل حالة عدم استقرار الطقس التي تتعرض لها البلاد.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد نبهت «قوة الإطفاء» في بيان لها، الى ضرورة التأكد من تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير في أسطح المنازل مثل «غرف الكيربي».

كما شددت علي ضرورة التأكد من امتلاء خزانات المياه وثبات مظلات السيارات.

وطالبت الإطفاء الكويتية الجميع بعدم إيقاف السيارات تحت الأشجار الكبيرة لاحتمالية سقوطها نتيجة تقلبات الرياح، مشددة على ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ 112 عند الضرورة سواء في المناطق البرية أو البحرية.