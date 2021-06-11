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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام حامد وأحمد الجندي يتقدمان في منافسات فردي رجال بنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تقدم إسلام حامد وأحمد الجندي ثنائي المنتخب الوطني للخماسي في الترتيب بتصفيات نصف نهائي فردي الرجال بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.


واحتل إسلام حامد المركز الرابع في تصفيات المجموعة الثانية برصيد 536 نقطة بينما جاء الجندي في المركز السابع بتصفيات المجموعة الأولى برصيد 531 نقطة واحتل مهند طارق المركز الثامن في تصفيات المجموعة الثانية برصيد525 نقطة، بينما احتل أحمد أشرف المركز الخامس عشر في تصفيات المجموعة الثالثة برصيد 496 نقطة.


وتصدر إيليا شوجاروف لاعب منتخب الاتحاد الروسي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 557 نقطة وتصدر التركي أونال بوجرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 559 نقطة كما تصدر أليسكاندر ليفانوف ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 567 نقطة.


وتقام الآن منافسات الليزر رن للمجموعات الثلاثة ليتم تحديد اللاعبين المتأهلين للنهائي وعددهم 36.


ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020. 


ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. 


الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

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