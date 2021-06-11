الصورة الأولى لـ بسنت شوقي بفستان الزفاف مع محمد فراج

تداول رواد السوشيال ميديا الصور الأولى لمحمد فراج برفقة بسنت شوقي بفستان الزفاف.

نشر برنامج عرب وود عبر حسابه على فيسبوك، فيديو للفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، وهما يغنيان ويرقصان قبل حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم.

وظهر محمد فراج في الفيديو ممسكا بطبلة ويغنى وفي الخلفية أغنية لـ"بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش.

ويحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما الليلة في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج و بسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.