عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصورة الأولى لـ بسنت شوقي بفستان الزفاف مع محمد فراج

بسنت شوقي وفراج
بسنت شوقي وفراج

تداول رواد السوشيال ميديا الصور الأولى لمحمد فراج برفقة بسنت شوقي بفستان الزفاف.

نشر برنامج عرب وود عبر حسابه على فيسبوك، فيديو للفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، وهما يغنيان ويرقصان قبل حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم.

وظهر محمد فراج في الفيديو ممسكا بطبلة ويغنى وفي الخلفية أغنية لـ"بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش.

txt

طبل وغناء ورقص.. استعدادات محمد فراج وبسنت شوقي قبل عقد قرانهما اليوم .. شاهد

txt

اليوم .. عقد قران وزفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

ويحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما الليلة في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج و بسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.

FB_IMG_1623426506784
FB_IMG_1623426506784
حفل زفاف محمد فراج حسن شاكوش الإجراءات الاحترازية فستان الزفاف بسنت شوقي زفاف بسنت شوقي

موضوعات متعلقة

قبلة لشاب أجنبي.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي

أنغام تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بـ "أنا بعته كتير"

هل عادت المياه لمجاريها بين عمرو دياب ودينا الشربيني

أخرهم فاطمة كشرى .. فنانون دعمهم الرئيس السيسي وتولي نفقات علاجهم

فاطمة كشري: أشكر الرئيس السيسي على تدخله لعلاجي

بعد عمر كمال و سمية الخشاب .. فنانات شاركن مطربي المهرجانات الغناء .. تعرف عليهن

نشرة الفن: آخر تطورات الحالة الصحية لـ خالد عليش وفاطمة كشرى.. وصدمة خطيبة أحمد مدحت بعد وفاته

سعد الصغير ينتهي من تسجيل 6 أغان جديدة

ترشيحاتنا

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

لقاء الأشقاء.. متحدث الرئاسة ينشر صورة تجمع بين السيسي وولي العهد السعودي

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بأغلبية 171 صوتًا

ماذا يفعل منتخب إيطاليا في مبارياته الافتتاحية في اليورو؟

لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

أبو حبيب الشثري.. إقامة صلاة الميت على مستشار في الديوان الملكي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

خطاب عاجل لـ"التنمية المحلية"بـ استثناء يافطات الصيدليات من "ترخيص تنظيم الإعلانات"

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة.. قريبا

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

كلموه عيب.. رسالة غامضة من فريدة سيف النصر عن لطفي لبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ