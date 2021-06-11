مسببات الجلطة الرئوية| موافي يحذر من الصدمة والتكييف والجلوس لمدة طويلة.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أسباب حدوث الجلطات.

وحذر موافي- خلال برنامجه “رب زدنى علما” المذاع عبر قناة “صدى البلد”- من أن الصدمات؛ تعد من أصعب المشاكل التى قد تسبب جلطة الرئة.

وأوضح موافي أن “السفر عبر مسافات طويلة، والجلوس لمدة تزيد عن 12 ساعة”؛ قد يسبب جلطات رئة صغيرة.

ونوه موافي بأن "آلام الصدر" قد تكون من مؤشرات الجلطة الرئوية، والفشل التنفسي قد يهدد المريض.

وأضاف "موافي"، أن الصدمة، وهبوط القلب الإيمن، والزعل، والتكييف" من مسببات الجلطة الرئوية.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أنه غير معلوم إلى الآن إن كان الدم يتجلط بواسطة الوريد، أو يتجلط من تلقاء نفسه".

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن خطورة الجلطة الرئوية؛ تعتمد على حجمها، لافتا إلى أن حجم الجلطة قد يسبب الوفاة.