شاهد.. أول صور عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

شاركت الفنانة نجلاء بدر، أول صور من عقد قران الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، مقدمة التهنئة للعروسين، وذلك عبر حسابها علي موقع "انستجرام".



وظهرت بسنت شوقي بفستان باللون الأبيض ناعم للغاية عبارة عن قطعة شفافة من الأعلى والأكمام مع تصميم مميز للغاية، وهو ما أبرز من جمالها الخلاب.



وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.



وكان كشف الفنان محمد فراج، عن ردود الفعل التي جاءت له حول شخصية “مؤنس” في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق منذ بداية العمل حول ردود الفعل وأنه كان يتوقع نجاح العمل بشكل كبير.