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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على طريقة الاعتذار عن الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، طرق تقديم الطلاب لطلبات الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020/2021.

  

 ونوهت كلية الآداب، إنه على الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأسباب مرضية، ضرورة ملء هذه البيانات على الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPH7yoRFAmkvMIaXEdudSZoAZtnLP2Qf9EAiSQmSJ5un6hTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


وأكد عميد كلية الاداب، على ضرورة إرفاقها بالمستندات المطلوبة الموثقة من الإدارة الطبية بجامعة القاهرة للنظر فيها ثم الرد عليها وسيتم تطبيق اللائحة على الطلاب المقبولة أعذارهم علماً بأنه لا توجد امتحانات تعويضية للمعتذرين.

 

وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.

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