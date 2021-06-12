لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على طريقة الاعتذار عن الامتحانات
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، طرق تقديم الطلاب لطلبات الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020/2021.
ونوهت كلية الآداب، إنه على الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأسباب مرضية، ضرورة ملء هذه البيانات على الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPH7yoRFAmkvMIaXEdudSZoAZtnLP2Qf9EAiSQmSJ5un6hTQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
وأكد عميد كلية الاداب، على ضرورة إرفاقها بالمستندات المطلوبة الموثقة من الإدارة الطبية بجامعة القاهرة للنظر فيها ثم الرد عليها وسيتم تطبيق اللائحة على الطلاب المقبولة أعذارهم علماً بأنه لا توجد امتحانات تعويضية للمعتذرين.
وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.