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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب تطالب المواطنين بالتأكد من صحة عقود العمل بالخارج قبل السفر

النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قالت النائبة، سولاف درويش وكيل ثان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إن مواقع التواصل الاجتماعي ، شهدت  خلال الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لحسابات مجهولة المصدر، تقوم بالترويج لشركات تصدر تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، بغرض استقدام عمالة من خارج الدولة، محذرة المواطنين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، تروج لذلك ، وعدم الإنصياع لها .

 

و أشارت “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن  تحذير وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، يؤكد حرصها على حماية المواطن المصري من التعرض لأعمال النصب والإحتيال من جهة ،وحماية لسمعته من جهة أخرى .

 

و دعت النائبة المواطنين الذين يتلقون عروض عمل سواء من داخل الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، بضرورة التأكد من صحة عقود العمل ، وأذونات الدخول والتأشيرات المعروضة والمعلن عنها ، لافة إلى أن الهدف الأساسي والرئيسي لوزارة القوى العاملة فى مصر يتمثل في توفير فرص عمل مضمونة ، وذلك من خلال التأكد من كل مواصفات العمل ، والعقود ، و الأوراق الموثقة .

 

واستطردت:" هناك العديد من الشركات لا تحترم أسس المهنة ، و على المواطنين متابعة الصفحة الرسمية للوزارة من فترة لآخرى ، وذلك ليتابعوا ما تعرضه الصفحة من فرص عمل موثوقة بالخارج ، وعدم الإنصياع إلى الصفحات الأخرى الغير موثوق فيها ، كما أنه يجب على المواطن ألا يتجه لشراء عقود السفر الأقل سعرا ، حيث أن مخاطر ذلك كثيرة جدا ".

 

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القوى العاملة: الإمارات تحذر من شركات "وهمية" تروّج لفرص عمل بـ "تأشيرة حرّة"

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الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة

 

جاء ذلك بعد أن تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية ملتقي عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد من صحة العقود.

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشف عن أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات "مجهولة المصدر" تحمل أسماء شركات لاستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص، في مختلف إمارات الدولة، وأغلبها في إمارتي أبوظبي ودبي.

 

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية الأشخاص الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.

 

وأضافت أن "أذونات الدخول بغرض السياحة أو الزيارة التي تصدر عن طريق شركات الطيران القائمة والفنادق ووكالات السفر المرخصة في الدولة، لا تعطي حاملها الحق في العمل داخل الدولة، وفي حالة عمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة، ويُعد صاحب العمل (الكفيل) الشخص المسؤول عن دفع مصروفات عملية التوظيف، بموجب قانون العمل بالدولة".

 

ودعت الوزارة الباحثين عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود وقائمة قانوناً، من خلال البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة، مشيرة إلى إمكان التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف، عبر الهاتف: 0097168027666، أو عبر البريد الإلكتروني  [email protected]، أو خدمة المحادثة الفورية.

 

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود شيء يسمى "تأشيرة عمل حرة" تمكن الشخص من العمل، وأن هذا النوع من التأشيرات مختلق، أو كاذب.

 

وتابعت أن "المفترض أن يعمل الموظف لدى كفيله أو صاحب العمل الذي أصدر له التأشيرة، ولكن هناك إمكانية أن يعطي الكفيل العامل تصريحاً للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة الوزارة، أما التأشيرة الحرة فلا وجود لها".

 

وشرحت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج الإمارات، إذ لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

 

 

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