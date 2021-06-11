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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

صدى البلد

أقام المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، فعاليات الدورة الـ69، اليوم الجمعة، وتم تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكى.

 

حرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي، وهالة فاخر، وإلهام شاهين وغيرهم.

كرم المهرجان كل من حسن يوسف وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبد العزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

تكريم محمد منير وحسين فهمى.. تفاصيل الدورة الـ 69 للمهرجان الكاثوليكى للسينما.. والأب دانيال يكشف سبب استبعاد الصندوق الأسود

إقامة مهرجان المركز الكاثوليكى فى دورته الـ69 الجمعة المقبل

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى مسرح قاعة الفرانسيسكان حسين فهمي إلهام شاهين

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