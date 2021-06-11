عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفيق: "المطورين العقاريين" لم يتضرر من وقف تراخيص البناء لهذا السبب

الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قطاع المطورين العقاري ملتزم بما تقرره الدولة فيما يخص وقف تراخيص البناء، والقطاع مجرد لاعب في السوق في وقت منع البناء.

وأكد وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القطاع لم يتضرر وهو  الشركات التابعة له من القرار لأن الممنوع من البناء هم الأفراد وتم استثناء أي شركة من هذا القرار.

وتابع، أنه خلال قرار وقف تراخيص البناء، تم استثناء شركات التطوير العقاري بشكل عام سواء الخاصة أو العامة من هذا القرار، والقرار كان ساريا على الأفراد فقط.

وأوضح أن قطاع الأعمال مجرد حلقة وصل في اهتمامه بصناعة القطن بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والمزارعين، وذلك بصفة أن الوزارة لديها مصانع الغزل والنسيج وتعقد ثلثي الأقطان التي تغزل في مصر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه بموافقة مجلس الوزراء العام قبل الماضي ابتدت تجربة تعميم زراعة القطن، وهي تجربة جداول جديدة تمت في محافظتين في البداية، وكنا نتسلم القطن من المزارعين بدون وسيط، موضحا "كنا بنعمل مزادات في الفيوم وبعدها الشرقية والبحيرة وقريبا سنطبقها في جميع المحافظات ونأمل في موسم جديد أسعاره جيدة وإمكانياته جيدة".

ومن جهة أخرى قال إن تجربة شرق العوينات شهدت تطور كبير في زراعة القطن، وأكتوبر المقبل نتكلم عن التجربة بالتفصيل بعد النتائج.

يذكر أن اللجنة الوزارية للقطن اجتمعت اليوم لمناقشة تعميم منظومة التجارة الجديدة في موسم 2021-2022.
 

وزارة التجارة والصناعة وزارة الزراعة قطاع الاعمال مجلس الوزراء وزير قطاع الاعمال التجارة والصناعة

ترشيحاتنا

اليونان: قبول جميع اللقاحات حتى ما ترفض وكالة الأدوية الأوروبية دخولها البلاد

بقيادة الدراجة.. ولي عهد بريطانيا يطالب المؤسسات بالمساهمة في الحد من التغير المناخي

إيطاليا تقسو على تركيا بالهدف الثالث في افتتاح يورو 2020

يورو 2020 .. إيطاليا تضيف الهدف الثاني في شباك تركيا

أثاث ومفروشات حسب الإمكانات المادية.. نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا

أول تعليق من والد طفلة الكيرلي بعد انتهاء الأزمة مع المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

سارعوا.."الصحة"تكشف تطورًا في أعداد المصابين بـ كورونا وموقف الموجة الرابعة

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

أبو العينين يقترح إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بأفريقيا لتنمية القارة

بطولة الـ 11 مدينة أوروبية.. شاهد حفل افتتاح يورو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

الرئيس السيسي: أعتز دائما بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

فيديو

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ