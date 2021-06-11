توفيق: "المطورين العقاريين" لم يتضرر من وقف تراخيص البناء لهذا السبب

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قطاع المطورين العقاري ملتزم بما تقرره الدولة فيما يخص وقف تراخيص البناء، والقطاع مجرد لاعب في السوق في وقت منع البناء.

وأكد وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن القطاع لم يتضرر وهو الشركات التابعة له من القرار لأن الممنوع من البناء هم الأفراد وتم استثناء أي شركة من هذا القرار.

وتابع، أنه خلال قرار وقف تراخيص البناء، تم استثناء شركات التطوير العقاري بشكل عام سواء الخاصة أو العامة من هذا القرار، والقرار كان ساريا على الأفراد فقط.

وأوضح أن قطاع الأعمال مجرد حلقة وصل في اهتمامه بصناعة القطن بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والمزارعين، وذلك بصفة أن الوزارة لديها مصانع الغزل والنسيج وتعقد ثلثي الأقطان التي تغزل في مصر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه بموافقة مجلس الوزراء العام قبل الماضي ابتدت تجربة تعميم زراعة القطن، وهي تجربة جداول جديدة تمت في محافظتين في البداية، وكنا نتسلم القطن من المزارعين بدون وسيط، موضحا "كنا بنعمل مزادات في الفيوم وبعدها الشرقية والبحيرة وقريبا سنطبقها في جميع المحافظات ونأمل في موسم جديد أسعاره جيدة وإمكانياته جيدة".

ومن جهة أخرى قال إن تجربة شرق العوينات شهدت تطور كبير في زراعة القطن، وأكتوبر المقبل نتكلم عن التجربة بالتفصيل بعد النتائج.

يذكر أن اللجنة الوزارية للقطن اجتمعت اليوم لمناقشة تعميم منظومة التجارة الجديدة في موسم 2021-2022.

