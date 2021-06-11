النيران الصديقة تمنح التقدم لـ إيطاليا أمام تركيا في افتتاح يورو 2020

تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره التركي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في افتتاح كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف منتخب إيطاليا جاء في الدقيقة 53 عن طريق ديميرال مدافع منتخب تركيا بالخطأ في مرماه، بعد فشله في إبعاد الكرة العرضية التي أرسلها بيراردي.

الفرصة الوحيدة في أول 15 دقيقة من المباراة الافتتاحية لليورو جاءت عن طريق الطليان، عندما اخترق دومينيكو بيراردي دفاعات الأتراك من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة بالعرض لـ تشيرو إيموبيلي، لكن تسديدة الأخير جاءت في الشباك الخارجية لمرمى منتخب تركيا.

وبدأ الحذر بين المنتخبين واضحًا بعد ذلك، حيث تناقل اللاعبون الكرة في منتصف الملعب دون خطورة تذكر على أي من المرميين.

بعد ذلك، سيطر المنتخب الإيطالي بشكل كامل على مجريات اللعب، وطالب لاعبو “ الأزوري” احتساب ضربة جزاء لهم مدعين إبعاد سويونشو مدافع الأتراك، تسديدة تشيرو إيموبيلي بيده في الدقيقة 20، لكن حكم اللقاء رفض احتساب خطأ.

وفي الدقيقة 22، سدد جيورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا، الكرة برأسه ببراعة، لكن شاكير حارس مرمى تركيا تصدى لها ببراعة، مخرجًا الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 29، سدد نيكولو باريلا تسديدة من خارج منطقة جزاء تركيا، لكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 33، مرت رأسية إيموبيلي بجوار مرمى الأتراك في أخطر فرص الطليان.

وفي الدقيقة 35، انطلق بوراك يلماز بهجمة مرتدة على مرمى إيطاليا، ليرسل كرة عرضية قابلها دوناروما حامي عرين الأزوري، مبعدًا الخطورة عن منتخب بلاده

وفي الدقيقة 43، استلم تشيرو إيموبيلي الكرة داخل منطقة جزاء تركيا، ليطلق تسديدة قوية، لكنها جاءت في أحضان شاكير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة تركيا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - جيورجيو كيليني - ليوناردو سبينازولا

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيلي

خط الهجوم: دومينيك بيراردي - لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي

وجاء تشكيل منتخب تركيا لمواجهة إيطاليا:

في حراسة المرمى: أوجوركان شاكير

خط الدفاع: محمد زكي - مريح ديميرال - شاجلار سويونشو - أوموت ميراش

خط الوسط: أوكاي يوكشلو - أوزان توفان - يوسف يازجي

خط الهجوم: كينان كارامان - هاكان تشالهانجلو - بوراك يلماز

ويتواجد المنتخبان الإيطالي والتركي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” رفقة منتخبي سويسرا وويلز.